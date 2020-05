Kássio em tom de despedida: «Quero ver o Vilafranquense em breve na 1ª Liga»

Kássio Fernandes, um dos capitães do Vilafranquense, explicou aos adeptos e seguidores do clube de Vila Franca de Xira o que sentiu no primeiro ano no clube naquele que poderá também ser o seu único. Recorde-se que o central brasileiro expira contrato a 30 de junho.





"Ainda no aeroporto, fui recebido com um 'shalom', vindo eu de Israel, pelo nosso amigo Robson. É um homem excecional e não é diferente de muitos outros que trabalham na estrutura do clube. Aquilo surpreendeu-me. Quero agradecer a todos os que fazem parte do staff, a jogadores e treinadores, passando pelos adeptos. Fui muito bem recebido por todos. Fico grato por ter feito parte desse primeiro ano do União na 2ª Liga. Acredito que chegarão ao primeiro escalão do futebol português em breve. Existem pessoas que estão nos bastidores que têm sonhos grandes, caráter vencedor e vão chegar lá", começou por sublinhar em declarações ao Facebook da SAD do Vilafranquense.O defesa, de 33 anos, deixou outros agradecimentos numa mensagem que aparenta ser de despedida. "Quero agradecer também aos jogadores, fiz grandes amigos. Vou levar essa amizade para o resto da minha vida. Agradeço também à cidade de Vila Franca de Xira que nos recebeu de braços abertos. Apesar da cidade ser pequena tem um coração enorme. As pessoas são amigáveis e estão sempre aptas a ajudar aqueles que chegam do estrangeiro. Só tenho a agradecer. O nosso objetivo foi alcançado de forma precoce mas permanecemos na 2ª Liga. Vou levar comigo boas lembranças e esta boa experiência. Muito obrigado por tudo. Desejo o melhor para o União. Quero ver o União no primeiro escalão do futebol português em breve. Fiquem em paz", reiterou o jogador que chegou no último verão proveniente do Maccabi Ahi Nazareth.Pelos ribatejanos, Kássio realizou 24 jogos oficiais e apontou um golo em 2019/20.