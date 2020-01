Kássio: «Focados em garantir a permanência o mais rápido possível»

Kássio Fernandes chegou esta temporada a Vila Franca de Xira e tem sido um dos elementos mais utilizados (17 jogos e um golo marcado) por Filipe Moreira. O central brasileiro não deixou dúvidas quanto aquilo que o plantel ribatejano mais pretende. "O nosso principal objetivo é a permanência. Estamos focados em busca disso para a garantir o mais rapidamente possível", vincou o defesa em declarações ao Magazine Liga Pro.





O jogador, de 32 anos, que na última temporada atuou nos israelitas do Maccabi Ahi Nazareth deixou ainda elogios ao próximo adversário, referente ao jogo de domingo a contar para a 2ª Liga: "O Mafra é uma boa equipa. Assemelha-se muito ao nosso estilo de jogo porque gosta de estar com a bola no pé. Espero que seja um jogo espetacular. Quando duas equipas assim se enfrentam, espero que seja sempre um grande espetáculo. Espero sair com a vitória de Mafra, claro."