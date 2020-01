Kikas: «Ajudar com golos a dar boas vitórias ao Vilafranquense»

Kikas foi oficializado esta sexta-feira como reforço do Vilafranquense até ao final da temporada, tal como Record havia anunciado. O avançado português chega por empréstimo do Belenenses e explicou o seu grande objetivo no clube de Vila Franca de Xira.





"Tenho saudades de marcar golos e festejar. É o que quero recomeçar a fazer o mais rapidamente possível e ajudar com isso a dar boas vitórias ao Vilafranquense. Quero dar tudo em campo por esta camisola até não poder mais", vincou o dianteiro de 21 anos em declarações transcritas no Facebook oficial do emblema da 2ª Liga.O jogador que ostenta uma cláusula de rescisão de 15 milhões de euros e contrato com os azuis até 2023 agradeceu "a confiança dos responsáveis do Vilafranquense" e sublinhou que está ao corrente da qualidade da equipa às ordens de Filipe Moreira. "É boa e já tive a oportunidade de ver isso quando a defrontámos no jogo-treino conjunto que realizámos há pouco tempo no Jamor", vincou, recordando o 1-1 a 16 de novembro Na frente de ataque, Kikas contará com a concorrência de João Vieira, Wilson Santos, Gustavo Tocantins e Silas.