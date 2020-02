Kikas e a referência de Lage: «Estava a almoçar e comecei a receber muitas chamadas»

Kikas foi o autor de um dos golos que contribuiu para o embate do Belenenses SAD (2-2) no Estádio da Luz, diante do Benfica em 2018/19. Este acabaria por ser o único encontro do campeonato que a águia comandada por Bruno Lage não venceu e o momento foi recordado pelo técnico setubalense na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, para a Taça de Portugal.





O agora avançado do Vilafranquense, emprestado pelo Belenenses SAD, comentou o sucedido. "Estava a almoçar e comecei a receber muitas chamadas. Foi então que o meu representante Nuno Correia me ligou a dizer que o míster Bruno Lage estava a falar sobre mim", começou por explicar ao Canal 11 o jovem avançado de 21 anos, contratado pelos azuis em 2018 ao BC Branco. "Antes de mais, quero agradecer as palavras do míster [Bruno Lage]. Deram-me ainda mais forças para trabalhar. Mais vale dar um passo atrás para depois dar dois à frente. Não estava a ser opção no Belenenses SAD e decidi que queria jogar. Surgiu a oportunidade que o Vilafranquense me deu, ao qual desde já agradeço. Irei jogar e com certeza fazer o que mais gosto que é marcar golos", constatou João Rodrigues, o Kikas do mundo do futebol.O jogador natural de Castelo Branco garantiu não pensar no que ficou para trás, reiterando que não jogar no Belenenses SAD foi "só opção técnica dos treinadores". "Não penso assim. Sou jovem, ainda tenho muito para aprender. Vai fazer-me bem ir para a Segunda Liga aprender com outros jogadores, com outro staff técnico. Vai ser muito diferente e espero agarrar a oportunidade com muita garra, fazer golos e jogar o mais tempo possível", referiu.Recorde-se que Kikas estreou-se no último domingo na derrota dos ribatejanos na casa do Benfica B (4-0) , entrando ao intervalo para o lugar de João Vieira.