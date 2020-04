Kikas: «Rio Maior? Começou a ser um bocado mais cansativo»

RECORD - O que é que tem faltado ao Vilafranquense para amealhar pontos?





KIKAS – Somos um bom grupo, temos uma boa equipa. Temos algum pessoal já com alguma idade, com experiência no futebol e penso que nos está a faltar ganhar mais um pouco de confiança. Cheguei em janeiro e o grupo é unido. Se queremos manter-nos na Segunda Liga, é esse o objetivo do clube, temos de trabalhar. Falo de mim, do João Vieira, do Gustavo [Tocantins] e dos outros que disputam um lugar pela posição de ponta-de-lança. A nossa função é meter a bola lá dentro. Interessa é não descer.K – Sabemos que ia ser difícil. Quando o míster Filipe Moreira saiu e depois tivemos dois ou três treinos com o míster Armando Evangelista, ele não nos conhecia ainda bem. Conseguimos a primeira vitória com ele frente ao Sp. Covilhã. Depois sabíamos que íamos ter de jogar contra adversários que jogam muito bem, que estão lá em cima. Para os jogos que perdemos fomos sempre com vontade de ganhar. Não conseguimos pontos. Com o Estoril fomos um bocado roubados, anularam-nos um golo por fora-de-jogo que não estava. Penso que se conseguirmos estar como com o FC Porto B, estando a ganhar, sofrendo o empate mas demonstrando toda aquela vontade dos minutos finais, podemos ser muito felizes até ao final do campeonato. Ainda podemos subir uns bons lugares na tabela.K – Não, não. Eu jogo nas três posições na frente. Na formação eu já jogava a extremo, não era ponta-de-lança. Por isso, habituo-me a qualquer posição das três da frente.K – Sim, sim, o míster tem usado quase sempre o 4-3-3, agora mudámos para o 4-4-2. Jogamos com dois na frente. Jogo em qualquer posição na frente. Depois é fazer o que mais gosto e já sinto saudade de fazer, os golos.K – A Primeira Liga é mais tranquila, é o jogo em si. Notei muita diferença para a 2ª Liga. Vejo que as equipas são mais aguerridas, é com tudo até ao fim. Há maior dureza, nota-se que dão tudo dentro de campo.K – Eu era juvenil em Guimarães e nunca falei com ele, apenas lhe dizia bom dia ou boa tarde. Acabei por nunca chegar a treinar com ele. É um treinador tranquilo. Gosta de jogar, gosta de pressionar. É um bom treinador. Estou a gostar muito de treinar com ele e com os seus adjuntos.K – Quando assinei, disseram-me que saía de Vila Franca de Xira até Rio Maior e depois voltava. A primeira semana foi até tranquila. Disse para mim que me ia habituar. Depois começou a ser um bocado mais cansativo porque é normal. Acordamos cedo para ir para Vila Franca treinar e isso seria uma coisa. Para mim são 25 a 30 minutos a partir de Lisboa, onde resido. Fazer a viagem de Lisboa para Vila Franca de Xira e depois para Rio Maior é um bocado complicado. Estou a habituar-me a isso. O descanso também é importante para isso. Tenho descansado bem.K – Vem do meu pai. Ele fez formação no Benfica e acho que foi qualquer coisa relativamente a uma designação na rua dele, em Lisboa. Primeiro começaram a chamar-lhe Rui, depois Kikas. Nunca cheguei a entender muito bem porquê. Depois, nasci eu e o meu pai treinava em Castelo Branco, ia sempre com ele aos treinos e começou tudo a chamar-me Kikas Júnior. A partir daí, quando assinei pelo BC Branco e pelo Belenenses perguntaram-me se queria colocar ‘João Diogo’, o meu nome, na camisola. Eu disse logo que não e que ficaria o Kikas. O meu pai dá-me sempre um empurrão para crescer assim como toda a minha família que me tem apoiado.