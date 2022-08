E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Kike Hermoso vai ser reforço do Vilafranquense. O defesa-central de 23 anos chega proveniente do Betis e, inclusive, já assistiu à última partida do emblema ribatejano. Na época anterior, realizou 3 jogos na equipa principal, apontando um golo, e fez 23 partidas na formação B.