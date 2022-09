Kike Hermoso: «Sereno falou comigo e transmitiu-me a ambição do projeto»

Kike Hermoso está pela primeira vez no futebol português depois de ter cumprido as últimas duas temporadas ao serviço do Betis. O central espanhol, de 23 anos, reforçou o Vilafranquense no defeso e explicou como foi convencido pelo presidente da SAD a ingressar em Vila Franca de Xira."Senti que havia um certo interesse. Na verdade, o Henrique [Sereno] falou com o meu clube anterior e depois entrou em contacto comigo. Assim, conseguiu transmitir-me a ambição do projeto e a ideia de contar comigo para crescermos juntos. Isto foi principalmente o que me fez decidir a vir para o futebol português", começou por explicar em declarações proferidas ao portal 'Fútbol portugués desde España', da autoria de José García Nolé, garantindo também que o objetivo coletivo "é ambicioso" mas "há que crescer a pouco e pouco".O futebolista aguarda ainda os primeiros minutos ao serviço dos ribatejanos mas sublinhou que se está a adaptar à nova cultura."A adaptação está a correr muito bem, são fases da vida. Foram dias a conhecer o ambiente, a montar a casa ou a dominar o idioma. Estou a começar a falar português. É verdade que há muitas pessoas a falar espanhol no país e eu falo inglês e francês, mas dominar o idioma é essencial para a integração, embora eu o entenda muito bem. Estou muito feliz por ter começado esta aventura, foi uma boa decisão", frisou Kike.Kike venceu a Taça do Rei a época passada pelo Betis e explicou que não há um jogador do plantel às ordens de Rui Borges que o chame a atenção em particular, preferindo destacar o coletivo, ou seja, "todos colegas de equipa"."Tive a sorte de treinar e jogar com veteranos que têm uma bagagem cheia de experiências e situações e, da nossa parte, temos de absorver tudo para chegar ao topo, crescendo dentro e fora do campo", enalteceu o futebolista que já passou por Huesca, Ejea e Rayo Vallecano na ainda curta carreira.