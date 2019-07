Leandro Antunes deixa Sp. Braga e reforça vilafranquenses

Leandro Antunes é o mais recente reforço do Vilafranquense naquela que será a primeira presença da equipa de Vila Franca de Xira na Segunda Liga. O avançado português de 21 anos deixa o Sp. Braga em definitivo para assinar por duas épocas pelos ribatejanos e no ataque vai discutir um lugar com os já confirmados Tocantins, Leandro Souza e Wilson.O jovem natural de Rio Maior, onde o Vilafranquense irá atuar durante toda a época 2018/19, frisou que procurava um desafio desta envergadura há algum tempo. "Já precisava disto há muito tempo, ingressar numa equipa de Segunda Liga, e sinto-me pronto para lutar pelos objectivos propostos. Gosto da equipa, acolheram-me bem e agora só quero fazer golos que é esse o meu trabalho", garantiu em declarações transcritas na página de Facebook da SAD vilafranquense.Em 2017/18, o dianteiro cumpriu sete presenças na equipa sub-23 dos bracarenses depois de ter cumprido as duas primeiras épocas de sénior na equipa B do Sp. Braga.Antunes é o nono reforço oficializado para 2018/19 e já treinou às ordens de Filipe Moreira. Filipe Oliveira (Famalicão), Kassio (Maccabi Ahi Nazareth), Pepo (U. Leiria), Ulisses (U. Leiria), André Pires (Sacavenense), Polidoro Júnior (Portuguesa), Pedró (Merelinense) e Leandro Souza (Vizela) são as outras caras novas confirmadas.