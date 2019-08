O Marinhense oficializou esta quinta-feira a chegada por empréstimo de Leandro Antunes, avançado português que chega proveniente do Vilafranquense, tal como Record já havia noticiado.





O jovem dianteiro de 22 anos deixou o Sp. Braga neste defeso para rubricar contrato com os ribatejanos mas a grande concorrência para a frente de ataque dos recém-promovidos à 2ª Liga dificultaram as hipóteses de Leandro Antunes.O Marinhense vai disputar em 2019/20 a Série C do Campeonato de Portugal.