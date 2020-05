Leandro Antunes vai fazer parte do plantel do Vilafranquense 2020/2021. O avançado, de 22 anos, esteve esta época cedido ao Marinhense e tem contrato com os ribatejanos por mais uma temporada.





Na Marinha Grande, Leandro Antunes participou em 30 jogos e marcou 16 golos, (13 no Campeonato de Portugal e três na Taça de Portugal) e em quatro desses jogos (frente a Sintra Football, Águeda, Condeixa e V. Sernache) bisou.