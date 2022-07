Léo Alaba confirmado depois de estar à experiência no Vilafranquense

Este é o quinto reforço confirmado pela equipa de Vila Franca de Xira depois de Fábio Duarte (Benfica), Trigueira (Tondela), Luís Silva (Varzim) e Ricardo Dias (Académica).

Leandro Nascimento, conhecido como Léo Alaba no mundo do futebol, foi esta quinta-feira oficializado como reforço do Vilafranquense para as próximas duas temporadas, como Record noticiou O lateral-direito brasileiro esteve à experiência no Campo do Cevadeiro e às ordens do técnico Rui Borges.Alaba representava o São Joseense, clube canarinho com o qual o Vilafranquense tem um protocolo de cooperação desde 2021.