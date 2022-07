Léo Alaba deve assinar contrato nos próximos dias

No jogo-treino frente ao Sporting , o treinador Rui Borges utilizou na posição de lateral-direito Léo Alaba, que está a cumprir um período à experiência no Campo do Cevadeiro.O lateral brasileiro, de 23 anos, alinhou no São Joseense, do Paraná, nas últimas duas temporadas, clube com quem a SAD do Vilafranquense tem um acordo de parceria há cerca de um ano, e deve assinar um vínculo profissional nos próximos dias com o clube de Vila Franca de Xira.Alaba conta ainda passagens na carreira por Olímpia SP e UNIRB, emblemas também brasileiros.