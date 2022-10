Léo Alaba: «Sinto que o espírito da equipa está muito melhor»

Léo Alaba anteviu a partida com o Académico Viseu que se disputa em Rio Maior, este domingo, a partir das 18 horas, a contar para a 10ª jornada da Liga Sabseg. O lateral do Vilafranquense que marcou o golo do empate (1-1) na Madeira, diante do Nacional na quarta-feira, mostrou-se confiante para o encontro."Esperamos um jogo difícil frente a uma equipa muito competitiva e com bons jogadores. Sinto que o espírito da equipa está muito melhor e acredito que iremos fazer um bom jogo e prosseguir a nossa caminhada de forma positiva na Liga", frisou o jogador brasileiro citado pelos meios de comunicação dos ribatejanos.Alaba é um dos reforços do técnico Rui Borges para esta temporada, tendo chegado proveniente do São Joseense. O futebolista, de 23 anos, foi titular nas nove jornadas realizadas pela formação de Vila Franca de Xira na Liga Sabseg.