Léo Bahia e Eric Veiga estão confirmados no Vilafranquense 2022/2023

Léo Bahia e Eric Veiga estão confirmados no lado esquerdo da defesa do Vilafranquense 2022/2023. O plantel dos ribatejanos está a ganhar forma e na lateral-esquerda já tem dois nomes com contrato até 2023.Bahia tem 27 anos, chegou da Oliveirense e realizou uma temporada de nível superior com 25 jogos, 1 golo e 4 assistências e vai cumprir a segunda temporada em Vila Franca de Xira.Eric Veiga, realizou 21 jogos, melhor do que os 17 jogos da primeira temporada pelos unionistas, e é internacional pelo Luxemburgo. Vai realizar a terceira temporada ao serviço do clube de Vila Franca de Xira. Eric Veiga é um dos capitães de equipa e assume um papel importante no seio do grupo de trabalho.