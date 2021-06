Léo Bahia é o primeiro reforço oficializado pelo Vilafranquense

O Vilafranquense, da 2ª Liga portuguesa de futebol, confirmou esta quarta-feira a contratação de Léo Bahia, de 26 anos, como primeiro reforço para a nova epoca, no dia em que os ribatejanos regressaram ao trabalho com vista a temporada 2021/2022.

O jogador brasileiro chega da Oliveirense, onde alinhou por 26 partidas, tendo apontado um golo. Antes de rumar a Portugal, o lateral esquerdo alinhou no Osasco Audax, Oeste, Bangu, todos no Brasil, e no Tonan Maebashi no Japão.

O clube de Vila Franca de Xira terminou na 17.ª posição da 2ª Liga, com 31 pontos, e foi a primeira equipa a ser despromovida, mas viria a ser convidado pela Liga de clubes a preencher o lugar do Cova da Piedade, que não conseguiu o licenciamento para participar na 2ª Liga Portuguesa.