Leo Cordeiro e Bernardo Martins de regresso após lesão

Filipe Gouveia tem mais duas boas notícias. Leo Cordeiro e Bernardo Martins estão de regresso aos treinos depois de debelaram as respetivas lesões.





O médio brasileiro, de 26 anos, foi preponderante na última temporada mas em 2021/22 conta seis presenças oficiais, tendo sido a última a 12 de setembro, no empate (1-1) frente ao Chaves, no Municipal de Rio Maior.Já Bernardo Martins conta seis jogos, alternados entre uma suspensão de três encontros e uma lesão. O médio português emprestado pelo Paços de Ferreira foi titular na igualdade (2-2) frente ao Farense, a 3 de outubro. Cumpriu apenas 22 minutos, deixando o rectângulo de jogo para ser rendido por Umaro Baldé.O próximo encontro do Vilafranquense realiza-se no domingo, no campo do Varzim, a contar para a 10ª jornada da Liga Sabseg.