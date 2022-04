Léo Cordeiro e o recorde de jogos na 2ª Liga: «Muito feliz por ficar marcado na história do clube»

Léo Cordeiro atingiu o jogo 50 pelo Vilafranquense na Liga Sabseg e já antes tinha ultrapassado Diogo Izata, tornando-se, assim, o jogador mais utilizado de sempre pelos ribatejanos na prova. O médio brasileiro revelou que não tinha feito as contas."Sabia que estava perto dos 50 jogos, mas não sabia que já tinha chegado (risos). Aliás, já me tinham dito que tinha passado o meu colega Izata nos últimos jogos, mas não sabia que já tinha atingido essa marca. É gratificante. Fico muito feliz por ficar marcado na história do clube. É sinal de que o trabalho está a ser bem feito. Espero fazer mais jogos pelo União para ver se aumento o recorde (risos). Fico mesmo muito contente e vai ficar marcado também na minha carreira", reiterou citado pela comunicação da equipa de Vila Franca de Xira.Antes de chegar ao Vilafranquense, em 2020, Cordeiro tinha representado o Sp. Espinho, o Gil Vicente e o Lusitânia Lourosa. Foi nos espinhenses que atravessou um período complicado na carreira."Quando eu estava no Sp. Espinho, soube que tinha um problema no coração e isso marcou-me muito. Eu não sabia o que podia acontecer e se tinha de parar ou não. Depois fiz uma cirurgia e fiquei bem. É algo que marcou porque quando se trata de saúde é sempre complicado. Agora, estou aqui a fazer o que mais amo, que é jogar futebol", deixou claro o jogador, de 26 anos, que soma 20 presenças oficiais esta temporada.