Léo Cordeiro num impasse

Léo Cordeiro está num impasse com a SAD do Vilafranquense, presidida pelo antigo internacional português Sereno. O clube já demonstrou interesse em renovar contrato com o médio, de 26 anos, que termina o vínculo neste mês. Contudo, Record sabe que o centrocampista brasileiro pode vir a mudar de ares. Em 2021/22, o jogador assinou 1 golo e 4 assistências em 26 jogos. Recorde-se que Léo Cordeiro é o atleta com mais partidas realizadas pelo Vilafranquense na Liga Sabseg: são 60 no total.