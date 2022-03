Léo Cordeiro ultrapassou Izata e torna-se o jogador com mais jogos pelo Vilafranquense na 2ª Liga

Léo Cordeiro passou a ser o jogador do Vilafranquense com mais presenças na 2ª Liga. O médio brasileiro, de 26 anos, alcançou os 48 encontros no segundo escalão do futebol português após alinhar no empate (1-1) ante o Leixões, na segunda-feira.Até à data, estava empatado com Diogo Izata, jogador que alinha agora na Eslovénia e que envergou a camisola da equipa de Vila Franca de Xira durante cinco temporadas.Léo Cordeiro chegou ao Vilafranquense no início de 2020/21 depois de ter alinhado, em Portugal, no Sporting de Espinho, Gil Vicente e Lusitânia Lourosa.Na primeira época com as cores unionistas cumpriu um total de 34 jogos oficiais. Em 2021/22, já soma 18 partidas em todas as provas e um golo.