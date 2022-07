Lucas Albuquerque deixa Vilafranquense e integra corpo técnico de Filipe Gouveia na Arábia Saudita

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Lucas Albuquerque (@lucasf.albuquerque)

Lucas Albuquerque deixa o Vilafranquense e integra corpo técnico de Filipe Gouveia na Arábia Saudita, segundoapurou. O coordenador científico dos ribatejanos estava no cargo desde outubro , altura em que deixou o Flamengo para reforçar a formação de Vila Franca de Xira.Nas redes sociais, Albuquerque já fez as despedidas. "Esta semana encerrei um gratificante ciclo profissional. Foi um ano de um lindo trabalho e no qual tive um grande prazer, fui muito feliz a trabalhar no Vilafranquense e com cada atleta que tive o prazer de conviver", vincou o profissional através da conta de Instagram.Agora, vai passar a trabalhar na segunda liga saudita, no Al-Hazm, ao lado de Gouveia, técnico que comandou o Vilafranquense na temporada 2021/22.