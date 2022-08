Lucas Correa anunciado por empréstimo com opção de compra

O Porto Vitória anunciou através das redes sociais o empréstimo do jovem Lucas Correa, ao Vilafranquense, por uma temporada."Titular da equipa Sub-20 do Campeonato Estadual, a ser um dos artilheiros da equipa recém-classificada para a Copinha, o médio vai defender o Vilafranquense, de Portugal. O atleta foi cedido por empréstimo com opção de compra pelo clube português. Desejamos tudo de melhor nessa nova etapa e muito sucesso nesse novo desafio!", pode ler-se.O jogador brasileiro, de 18 anos, tem idade júnior e será nos sub-19 do Vilafranquense que deverá começar, às ordens de Paulo Robles.Do Brasil chega também o guarda-redes Lucas Moura Alviano, de 18 anos, que defendia as cores do Operário Ferroviário."Hoje assino o meu primeiro contrato como atleta profissional na União Desportiva Vilafranquense, uma conquista vinda de muito esforço, suor e sofrimento", partilhou o jovem jogador na conta pessoal de Instagram.