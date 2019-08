Lucas Morelatto já não é jogador do Vilafranquense. O médio brasileiro, de 25 anos, rescindiu com os ribatejanos e assinou pelo Fátima, formação do Campeonato de Portugal.





O futebolista que alcançou duas subidas consecutivas à 2ª Liga, primeiro pelo Mafra e depois pelos ribatejanos, até realizou parte da pré-época em Vila Franca de Xira mas não era opção para a nova temporada para o técnico Filipe Moreira.