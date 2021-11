Luís de Sousa: «A equipa tem de melhorar e vai melhorar»

LUÍS DE SOUSA – É um projeto de vida, pessoal e familiar, o de querer trabalhar em Portugal. Para aceitar este desafio havia uma coisa importantíssima que era o projeto e as pessoas que estão por detrás dele. Essa pessoa, o sr. Rubens Parreira [investidor], preenche todos os requisitos que eu pretendia: tem uma visão do futebol bem diferente daquela que eu tinha do futebol português. É uma pessoa muito cumpridora. Estes eram dois fatores importantíssimos para aceitar este desafio.LS – Comecei a minha carreira no futebol do Toulouse, um clube do Sul de França. Depois, fui para o Marselha e estive lá duas épocas. Foi aí que encontrei várias pessoas ligadas ao futebol português e aí começou a ligação ao futebol português. No Marselha era secretário-técnico. Comecei com 26 anos no Marselha e foi aí que através de vários empresários passei a ter uma ligação ao futebol em Portugal, há 20 anos a esta parte.LS – Em França era diretor do futebol do Troyes. Aqui as funções são um pouco mais alargadas porque é um clube que está a ser desenvolvido e está num projeto que vai levar um certo tempo [a concluir]. Aqui tenho várias funções. Com a experiência que tive nestes anos tento ajudar o clube em outras áreas.LS – Ele tem uma grande experiência no futebol brasileiro porque já foi presidente do Caxias, em Rio Grande do Sul, no Brasil. Tenta também desenvolver o clube da forma que o nosso investidor pretende. O senhor Osvaldo tem uma visão pessoal que é muito próxima da minha. Isso fez com que aceitasse a vinda para Portugal. O dia-a-dia seria com ele. Seria importante saber com quem iria lidar.LS – No estado em que eu imaginava. O clube está a tentar profissionalizar-se. Isso demora um certo tempo, não fiquei surpreendido. Sabia as condições que havia. O que me foi apresentado tinha um projeto para o estádio. Ele é fundamental, crucial: ter um estádio onde se possa jogar e ter uma ligação com os nossos adeptos e com a cidade [de Vila Franca de Xira]. Ter uma casa é fundamental. Espero que esse projeto [do estádio] seja levado rapidamente ao ativo.LS – Sou chato (risos). Penso que sou chato em certos momentos mas pelo bem do clube. Ponho sempre os interesses do clube à frente das principais preocupações pessoais. A minha família, se calhar, sofre com isso, mas quando trabalho no futebol faço-o a 200 por cento. Por vezes há danos colaterais – que são a família – e há alguns colaboradores que têm alguma dificuldade em ter esse andamento que gosto que as pessoas tenham, que sejam pró-ativos. É isso que eu quero. Pode haver pessoas que não foram formadas em certas áreas mas que seja pró-ativas. É fundamental para ter uma dinâmica positiva no clube. As pessoas que não têm essa característica terão mais dificuldade.LS – Claro. Mexeu com o início da época e foi complicado a nível de resultados. O míster Filipe Gouveia foi escolhido por essa caraterística que a equipa precisava, a forte liderança. Por isso, apostámos no perfil dele. Assisto a todos os treinos, estou com o presidente 10 a 12 horas por dia no clube, falo todos os dias com o míster e com o presidente, falo pelo menos uma vez por dia com o investidor [Rubens Parreira]. Há uma sintonia que não está a passar por enquanto nos resultados. Sei que a curto prazo vai dar frutos.LS - Está tudo saldado. Há fornecedores que já receberam e nós ainda nem recebemos o material. Está a ver a diferença com os anos anteriores? Conheci o senhor Rubens Parreira há cerca de dois anos quando ele mostrou interesse na compra do meu antigo clube. Foi assim que o conheci. Deu para perceber como ele trabalhava e quer estar no futebol. Ele quer estar no futebol como o faz com as suas empresas no Brasil. Ou seja, cumpre com a palavra e com os compromissos. É fundamental para ele e da sua educação e também faz parte da sua liderança. Não vivi essa fase porque não estava cá mas sabia dela porque sou muito ligado ao futebol português. Sabia exatamente o que se estava a passar em Vila Franca de Xira. Estava confiante de que o clube iria ser tratado de uma outra forma pelo senhor Rubens, tal como com o presidente Osvaldo Voges desde há um ano e meio.LS – Primeiro, temos de tentar profissionalizar o Vilafranquense, criando condições para que se desenvolva. Não se aposta no mercado internacional sem ter essas condições. Vou dar um exemplo: se queremos receber jogadores do estrangeiro temos de ter o mínimo de condições. Estamos a tentar trabalhar nesse sentido. Já temos na nossa equipa de juniores dois jogadores que vieram diretamente do Brasil que já estão adaptados. Têm todas as condições para que possam estar como se fosse em casa. O bem-estar do atleta é fundamental para depois fazer um trabalho de campo profissional.LS – Foi uma decisão pensada. Trazer miúdos para Portugal, vindos de um mercado que não o lusófono, se calhar demorava mais tempo para se adaptarem. Por serem brasileiros, faz com que, na minha opinião, estejam muito melhor integrados. É fundamental que não haja esse problema de adaptação ao futebol português ao nível de idioma. Há uma comunidade brasileira muito grande em Portugal e isso ajudaria à integração dos miúdos, muito mais do que um dinamarquês, um italiano ou um africano.LS – Quando o jogador não rende muito, é necessário analisar o porquê. Não sou daqueles que diz que quando não está a render é preciso ir embora. Não é bem assim. Há que perceber porque é que não rende tanto quanto nós pretendíamos. Se calhar somos nós que estamos errados na forma como abordamos as coisas que leva a um insucesso. É essa pergunta que faço diariamente, seja comigo ou com os meus colaboradores. Falamos diariamente sobre o plantel e os jogadores. Temos esse tipo de discussão. Exijo muito mais de um Ença Fati ou de um Jaquité pela experiência que têm. Há um grupo que tem potencial para fazer muito mais. Há que ganhar confiança porque às vezes há falta de confiança de alguns elementos. Mudando de clube, mesmo para um português há sempre um período de adaptação. Por isso, confio muito no plantel mas há vários jogadores com os quais contamos e que têm muito mais para evoluir. A equipa tem de melhorar e vai melhorar. Os jogadores têm de fazer uma autocrítica do que está errado e do que está bem. Todos nós temos de a fazer. Confiamos muito no plantel.LS- Não foi fácil para ele porque entrou no final de agosto com o plantel já quase formado, sabendo que a nossa estratégia era chegar até quase à última semana de mercado. Eu estava convencido que o mercado iria ser lento e as oportunidades iriam surgir na última semana. Foi de propósito que esperámos um pouco para ver o que o mercado nos poderia dar. A nossa época começou também um pouco tarde pelo facto de termos sido repescados administrativamente na 2º Liga. Tudo foi preparado pelo antigo director de futebol, o Pedro Bessa, e demorou fazer essa reorganização. Começámos a época no início de julho.LS – Ele tem a opinião dele mas há que analisar porque é que não funcionou com ele. Nós sabemos o porquê. Ele tem de entender também. É a opinião dele, nós respeitamos, mas eu queria que ele desse mais detalhes. Não esperava a saída dele.LS – Já abordei muitas vezes esse tema. Canso-me de ouvir que em Portugal: ‘Ah, aqui em Portugal é assim’. Estou um pouco cansado de o ouvir. Não, por favor, em Portugal não é assim. É assim porque nós queremos, porque os dirigentes querem. Não há nada melhor do que a estabilidade num clube, do que ter um plantel estável e fazê-lo evoluir durante duas ou três épocas. Há que não mudar muito os plantéis nos fechos de mercado. Um treinador tem de ter um contrato de longo ou médio prazo para ele projetar o futuro. O que fazem os treinadores portugueses? Tentam ganhar o próximo jogo. Não o fazem de outra maneira não por não quererem, mas sim por em Portugal ser este o panorama. Com esta visão de médio longo prazo se calhar tomariam outras decisões. O Filipe Gouveia tem um ano de contrato e mais outro de opção. O documento é um documento e o contrato é o contrato. Depois, há o espírito que lhe queremos dar. Tudo o que está no clube é pensado sabendo que o míster está connosco, a médio-longo prazo.LS – Dizer como ouvi que se tivéssemos um campo nosso teríamos mais 20 pontos, isso é teoria. As equipas que descem também têm estádio, algumas delas pelo menos. Têm adeptos, estrutura, água quente. Têm tudo mas também descem. Não é por isso. Agora, algo que é fundamental para o nosso projeto, para os atletas e para a cidade é ter um estádio. Precisamos de um estádio, de um palco. Não vejo a Mariza cantar sem palco. Quando ela atua, atua no palco, de frente para um público que gosta dela. Nós precisamos de um palco para poder jogar e poder ter os nossos adeptos a apoiar a nossa equipa. Essa é a parte emocional e fundamental. Relativamente ao negócio-futebol, se nós queremos criar receitas como é que vamos conseguir sem ter estádio? Sem ter a possibilidade de ter um fanzone e uns bares? Ter salas para receber com qualidade os nossos VIP e patrocinadores? Precisamos fundamentalmente de um estádio. A minha vinda para o Vilafranquense foi também nesse sentido. Inicialmente, foi prometido ao nosso investidor criar o estádio rapidamente. Foi aprovado em junho de 2021 um pedido de financiamento. Essa parte já foi ultrapassada e agora é tentar perceber os timings e tentar chegar a um planeamento das obras. Isso não me compete a mim nem à SAD. Nós estamos à espero que nos digam os prazos.LS – Há um timing que não dependeu de nós que foi o das eleições autárquicas em outubro. Se calhar, mexeu um pouco com o prazo que estava previsto. À priori, confio nas palavras das pessoas que vi. Esse assunto do estádio parece uma novela mas que terá um bom fim, acho eu. Precisamos dele. O nosso investidor está um pouco chateado e preocupado com esta situação. Ele entrou no clube, acreditou nas pessoas, investiu dinheiro pessoal no Vilafranquense e com a perspectiva de ter um estádio que permita desenvolver a marca Vilafranquense. Não vou esconder que está preocupado com a situaçãoLS – O primeiro projeto já foi elaborado com um potencial mínimo de 3.500 pessoas e que possa ser aumentado para mais 1.500 lugares. Não saiu do papel. Não falo desse assunto porque não tenho os dados todos. Sei que há um projeto que foi iniciado. O presidente Osvaldo Voges tem-no na pasta e remeto-o para ele.LS – É algo do qual já posso falar por ser da nossa responsabilidade. Queremos fazer um centro de estágio mas estamos à espera do palco principal. Se não houver estádio, não faz sentido haver um centro de estágio e depois ir jogar para Rio Maior. A compra está bem encaminhada mas está tudo na gaveta. Não vou dizer sítios. Há um [pensado] em concreto que está bem encaminhado mas só falta agora é o nosso estádio. É fundamental para o desenvolvimento do clube.LS – São dois perfis que identificámos como necessários: um fisiologista e um nutricionista. A malta nova alimenta-se muito mal e não estou a dar uma notícia em primeira mão. A alimentação do jovem é complicada. É preciso ensiná-los e acompanhá-los no dia-a-dia. Por isso, tomámos a decisão que era necessário ter um nutricionista a tempo inteiro no clube. A média de idades do nosso plantel, à parte do nosso veterano líder Nenê, é de 22 a 23 anos. Falamos de malta nova. Há certos hábitos de há vários anos que têm de deixar. Não posso ser eu, o míster ou o presidente a tratar desse assunto. Tem de ser uma pessoa profissional nessa área. Por isso, tomámos a decisão de ter um nutricionista a tempo inteiro no clube.LS – A maior parte das lesões que tivemos não eram musculares eram mais relativas ao contacto. Começámos os seis primeiros jogos com metade do plantel disponível.LS – Estamos com uma equipa técnica e médica completas para a 2ª Liga. Temos o staff administrativo composto. Agora temos de desenvolver o clube na parte das infraestruturas.LS – Podia ser um francês, um espanhol ou um italiano. Foi um quadro brasileiro, pela língua que é mais de entender, sendo mais fácil integrar-se e falar com o plantel. Teve a ver com isso. Não tínhamos um objetivo definido de ir buscar dois elementos ao Flamengo, um dos maiores clubes da América do Sul. Foi algo bem pensado.LS – Não fomos nós que solicitámos isso. Que fique bem claro. É uma decisão da Sport TV em conjunto com a Liga Portugal. Estamos a tentar chegar a um equilíbrio nas várias reuniões que tivemos, que haja horários partilhados de forma homogénea. Não queremos os mesmos a jogar à segunda-feira e sexta-feira. Por isso, sou uma pessoa que tenta chegar a esse equilíbrio.LS – O primeiro objetivo que queremos é que o clube se autofinancie e não depender do investidor. É a primeira preocupação no médio-prazo. Isso passa pelas receitas, vendas de jogadores e diminuir os custos. As pessoas da cidade estão descontentes de não jogarmos em Rio Maior mas nós, enquanto estrutura, também estamos descontentes de lá jogar independentemente de termos uma boa relação com a DESMOR, a empresa que gere o estádio. Somos muito bem recebidos. Independentemente disso, também não estamos contentes de jogar em Rio Maior. Também há custos. Anualmente, só de aluguer, ultrapassa 5 por cento do nosso orçamento. Quando abrimos o estádio, sabemos que temos 2 mil euros de perda fora o aluguer do estádio. Perdemos dinheiro em cada jogo que jogamos em ‘casa’, em Rio Maior. Só esse valor dá para fazer um financiamento para um estádio.LS- Não vejo como é que podemos rentabilizar o estádio em Rio Maior. Gostaria de ter muito mais apoio de empresas locais. Temos uma empresa fiel há vários anos que é a Pollux. Aproveito para agradecer a sua fidelidade ao clube independentemente dos projectos que estão iniciados ou não. Queremos ter muito mais Polluxs. Para ter essa fidelidade é preciso ter um estádio. O clube tem de se identificar muito à cidade e à região.LS – Temos um prazo-limite. Vou ser bem sincero e não sei se vou ultrapassar a minha função. Tenho isso na alma e vou ter de o dizer. Se os projectos não se erguerem e não começarem as obras rapidamente, vamos ter dificuldades. Desportivamente, há uma percentagem muito grande de insucesso por não se jogar em casa. Há vários exemplos, não só da 1ª Liga, onde está o Belenenses SAD. A casa é no Jamor mas é emprestada. Na 2ª Liga, temos o Vilafranquense a jogar a 3ª época e está com dificuldades. Na época passada, houve mesmo insucesso desportivo. No Norte, temos o Sp. Espinho que também não tem casa.LS – Vi as contas do ano passado e o plantel desta época é mais barato do que o da época passada. O nosso orçamento global de funcionamento está à volta de 2,2 milhões de euros, com tudo incluído, falando da formação e seniores.LS – Tenho uma ideia bem clara porque também passei por isso. Estive num projeto do mesmo género do Vilafranquense em 2010. O clube chamava-se Arles-Avignon. É um local exactamente idêntico a Vila Franca de Xira. É a capital da tourada em França. Lá também tivemos de ir jogar para um sítio a 40 quilómetros de casa na 2ª Liga. Quando cheguei ao projeto, subimos à 3ª Liga e depois à 2ª Liga. Não tínhamos estádio, condições e tínhamos o mais baixo orçamento da 2ª Liga. As condições de trabalho eram muito complicadas. Tivemos de renovar as infrasestruturas de forma mínima para podermos treinar. No fim da época… subimos. Fomos para a 1ª Liga sem condições algumas. A nossa passagem pela 1ª Liga foi isso: uma passagem. O clube agora desapareceu. A subida acabou por rebentar o clube completamente, em vez de ficar na 2ª Liga e indo pouco a pouco melhorando o clube. Foi tudo de uma vez mesmo que desportivamente fosse um sucesso. De resto, foi um desastre. Em Vila Franca nem quero ouvir falar na subida neste momento. A competitividade da 2ª Liga é muito forte e vamos ter dificuldades ao longo da época. Temos de estar preparados. Seria inconsciente falar da subida à 1ª Liga nestas condições.