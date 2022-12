Luís de Sousa chegou a acordo para a saída

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Luís de Sousa chegou a acordo para deixar em definitivo as funções que ainda tinha no departamento de scouting e assumiu o cargo de diretor desportivo do Saint Étienne.O dirigente luso-francês chegou ao Vilafranquense em julho de 2021 para desempenhar funções de diretor-geral.