Luís de Sousa vai ser o novo diretor geral do Vilafranquense, apurou Record. O dirigente, que desempenhava funções como diretor desportivo do Troyes, vai ocupar o lugar deixado vago por Rodolfo Frutuoso, que saiu em março, e trabalhará em consonância com o líder da SAD, Osvaldo Voges, e com o diretor desportivo, Pedro Bessa.





Luís de Sousa, de 47 anos, nasceu em França, é filho de pais portugueses e tem uma carreira ligada ao dirigismo no país-natal. Antes do Troyes, esteve ainda ligado ao Créteil-Lusitanos e Arles-Avignon.