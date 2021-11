Luís de Sousa: «É possível fazer 'trading' na 2ª Liga mas com sucesso desportivo»

Luís de Sousa – Podemos sempre fazer melhor. No futebol é sempre possível. Ninguém avalia o seu máximo. Está dentro das nossas expectativas do início da época embora possamos fazer muito mais porque o grupo tem uma margem de evolução muito forte. Confiamos muito na nossa equipa técnica para desenvolver este grupo de trabalho.LS – Ainda não tocámos nesse assunto. Estamos nas últimas seis jornadas que sobram até ao final de dezembro.LS – Por enquanto jogamos uma vez por semana porque ainda estamos na Taça de Portugal e espero que continuemos assim. Significa que nos qualificaríamos na quarta eliminatória. Dentro disso, tem toda a razão, até para a equipa técnica poder fazer um bom trabalho e tentar fazer um trabalho mais individual. Com 31 jogadores vai ser difícil para a equipa técnica. Por isso, o nosso objetivo passa por reduzir o plantel em janeiro. Podemos fazer entrar até quatro jogadores, se saírem quatro. A quinta vaga já foi ocupada pelo Besic.LS – A 2ª Liga é muito competitiva. Temos de ter uma base de jogadores com uma certa experiência nesta divisão. Não se pode fazer um plantel só com a preocupação de fazer ‘trading’, apostando só em malta nova com potencial para poder realizar uma transferência. Temos de ter um equilíbrio com jogadores portugueses ou com experiência de 2ª Liga e também com jovens com potencial. Assim, esses jovens poderão ter uma progressão muito mais acompanhada. Temos vários clubes em Portugal cujos nomes não vou citar e que tomaram a decisão de ter plantéis jovens e tiveram insucesso desportivo. O ‘trading’ é uma coisa mas o nosso equilíbrio e sustentabilidade do clube são ficar na 2ª Liga. Esse é o mínimo para nós.LS – É possível porque também é o objetivo, não vou esconder. Para ter esse sucesso é preciso ter sucesso desportivo também que acompanhe esses miúdos. Assim, eles irão sentir-se muito mais à-vontade, mais confiantes, e tentarão coisas que se a equipa não estiver bem classificada não irão fazer. Dando o caso do Idrissa [Dioh]. Se ele não sentisse uma estrutura à volta dele não tomaria decisões no campo que está a tomar neste momento. Tem de haver um equilíbrio.LS – É o único que joga com regularidade no nosso plantel com 22 anos, sim.