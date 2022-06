Luís de Sousa está de saída e há mais alterações na estrutura do Vilafranquense

Luís de Sousa está de saída do Vilafranquense.sabe que os ribatejanos vão voltar a mexer na sua estrutura diretiva, com a saída do seu diretor-geral da SAD. O dirigente, de 48 anos, chegou em julho de 2021, oriundo do Troyes, de França, onde desempenhava as mesmas funções, tendo na altura substituindo Rodolfo Frutuoso no cargo.Luís de Sousa vai ficar na história do emblema de Vila Franca de Xira como o diretor-geral que levou o clube à melhor classificação de sempre na 2ª Liga, em três anos de campeonatos profissionais: um 12º lugar. Deixou um plantel com alguns ativos a serem pretendidos por clubes de maior nomeada e alcançou também manutenção dos sub-19 na 1ª Divisão nacional. Se existe mudança no cargo de diretor-geral, a presidência da SAD demonstra alterações já que conheceu três líderes em 10 meses: Osvaldo Voges, Elias Arbarello e Henrique Sereno, o presidente desde março.Entretanto, Rui Oliveira é o novo team manager dos seniores do Vilafranquense e Francisco Gomes da Silva vai voltar ao departamento de scouting, que registou a saída de Matheus Rosa.