Luís de Sousa: «Formação? Há 350 crianças que treinam no mesmo campo sintético»

LS – Não há grandes infraestruturas para poder desenvolver um bom trabalho. Os juniores estão na 1ª Divisão e treinam num mesmo sintético onde treinam 350 crianças por semana. Mesmo assim, conseguimos ter alguns resultados na formação e inclusivamente nos juniores. Mais uma vez digo: quando não tivermos o nosso espaço vai ser difícil manter o nível de competência.LS – Claro. Será um projeto global. Queremos ter dois campos mais o campo do jogo. Queremos ter os nossos juniores a jogar no campo principal.LS – Um dos projetos que temos em cima da mesa é a criação de uma equipa sub-23 para ser bem claro. Não vou dar um prazo porque não sei onde é que eles podem entrar. Ter uma equipa sub-23 é muito bonito mas também é necessário espaço para eles. Só depois da criação do centro de estágio. Só se treinarem à noite e quando digo à noite falo a partir da 1 hora da manhã. Não vejo onde se podem enquadrar. Não é só o campo, são os balneários e os ginásios e também espaços de trabalho [sobrelotados]. Não temos condições suficientes para ter tantos atletas aqui no Cevadeiro.LS – Sente-se que as pessoas de Vila Franca estão a cortar um pouco [a ligação] do clube por causa da distância do palco do jogo. Não é assim tão longe mas é longe. Há a nostalgia também dos adeptos, que preferem ver a equipa a atuar aqui em Vila Franca de Xira. Nós compreendemos mas também queria ter mais apoio mesmo em Rio Maior. Estamos a tentar fazer todos os esforços possíveis para levarmos mais pessoas ao estádio. Autocarros? Já fizemos isso várias vezes mas os horários da 2ª Liga não se entendem. Há jogos a uma sexta-feira às 18 horas e interrogamo-nos como é que pode haver público no estádio. É uma questão que temos de pensar com calma e pensar quais são as melhores soluções para poder melhorar o espetáculo. Ele passa pelo público mas o público não pode vir às 6 da tarde a uma sexta-feira, de Vila Franca para Rio Maior. Isto não acontece só connosco. Os outros clubes jogam no mesmo horário. Era bom saber o sentimento que os outros têm sobre esta matéria.