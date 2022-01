Luís de Sousa: «Respeito do Vilafranquense pela arbitragem exige reciprocidade»

A arbitragem de Dinis Gorjão na partida ante o Casa Pia não caiu bem nas hostes do Vilafranquense. Os ribatejanos reinvidicam um penálti por marcar e apontam a uma dualidade nos cartões (seis unionistas admoestados com amarelo contra nenhum do lados dos gansos), juntando ainda as expulsões do jogador Balla Sangaré, do treinador Filipe Gouveia e do dirigente Marco Talhadas.Para o diretor-geral da SAD do Vilafranquense, Luís de Sousa, não foi a primeira vez que o clube foi prejudicado. "Nem vai ser a última porque errar é humano mas, frente ao Casa Pia, assistimos a algo que nos leva a pensar que teremos que investir num assessor para a arbitragem, quer para prepararmos os jogadores para as novas regras do jogo e atualizações constantes das mesmas, quer para saber lidar com decisões erráticas ou desastrosas como aquela que assistimos frente ao Casa Pia", contestou aSem se deter, o mesmo dirigente dos ribatejanos considerou que "o respeito que o Vilafranquense vindo a revelar pela arbitragem exige reciprocidade por parte de todos os agentes da arbitragem". "Somos um clube que não tem cadastro disciplinar por ameaças, insultos ou agressões. Somos um clube cumpridor para com todos, sejam clubes, jogadores, um clube que respeita todos, mas que vai passar a exigir respeito por parte de todos", acrescentou ainda.