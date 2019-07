Luís Diniz deixa de ser administrador da SAD

Luís Diniz anunciou este sábado que deixou de ser administrador da SAD do Vilafranquense liderada por Luiz Andrade, assim como abdica de ser membro da comissão administrativa que rege o clube de Vila Franca de Xira. O antigo dirigente alegou "motivos pessoais" para o efeito."Há sete anos que entreguei uma parte da minha vida ao União. Passei por muitas alegrias e dificuldades de um clube pequeno, mas rico em princípios e valores", frisou Diniz numa publicação através da conta pessoal de Facebook, sublinhando também que não irá recusar "qualquer pedido de ajuda ao clube" no futuro.Fim de ciclo!!É preciso saber quando uma etapa chega ao fim. Se insistirmos em mantermos mais do que o tempo que é preciso, perdemos a alegria e o sentido das outras coisas que queremos viver. Não importa o nome que damos a esse ciclo, o que importa são as marcas que deixamos no passado.Há sete anos que entreguei uma parte da minha vida ao União. Passei por muitas alegrias e dificuldades de um clube pequeno, mas rico em princípios e valores.Recordo de como era antes de ter um sintético para a formação, da conquista da única Taca AFL de seniores ainda sem a participação da SAD, da constituição da SAD, da conquista e respetiva subida de dois campeonatos distritais de seniores, da subida da equipa de iniciados à divisão de Honra com uma diferença de 100 golos e sem perder nenhum jogo na final com o Benfica, da conquista de dois campeonatos distritais de juniores e quatro subidas em seis anos dos juniores, das participações honrosas da Taça de Portugal e a cereja no topo do bolo, a subida a 2ª liga portuguesa.Isto só foi possível em 7 anos, porque houve pessoas e empresas que investiram todo o seu conhecimento e empenho no União.Gostaria de jogar no meu campo, no meu concelho. Tal não foi possível: primeiro o nosso campo não tem as condições mínimas para disputar uma segunda liga, e não tivemos tempo para conseguir jogar no único campo do concelho com algumas condições para a liga profissional. Para o ano já teremos tempo para coordenar com a autarquia a parceria com o outro clube do concelho para jogar a 2ª liga no concelho.O nosso Cevadeiro não foi contemplado com as obras de melhoramento que existiram a altura da reestruturação do parque do Cevadeiro. Porquê? Não sei. Mas essa seria a altura ideal para que o nosso campo não fosse o Mono do Cevadeiro. E agora quando arrancarem as obras da Marinha espero uma remodelação do nosso Cevadeiro, à altura das restantes infra-estruturas que irão nascer na nova Marinha.Não pensem que a SAD vá fazer qualquer tipo de grande melhoramento das infra-estruturas do Cevadeiro porque o Cevadeiro é municipal e quem é que investe numa nova infra-estrutra sabendo que um dia poderá ser posto fora? Pois...Hoje deixei de ser membro da comissão administrativa do União e consequentemente administrador da SAD do União, por motivos pessoais.Mas não recuso qualquer pedido de ajuda que possa dar ao União.Vou recordar todos os jogadores, treinadores, administradores, pais e pessoas que tive o prazer de privar nestes sete anos com muito carinho.Eu vou continuar a estar no Cevadeiro ou em outro lugar para apoiar o União.SUV