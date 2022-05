Luís Ribeiro: «Conseguimos a permanência a três jornadas do fim e isso é de louvar»

Luís Ribeiro mostra-se feliz pelo facto de o Vilafranquense chegar à última jornada já com a permanência garantida. Os homens do Cevadeiro conta 41 pontos à entrada da derradeira ronda da Liga SABSEG."É um sentimento positivo. Sabíamos o que tinha acontecido no ano passado com o Vilafranquense. Sabíamos que não ia ser fácil e que íamos ter um grande desafio pela frente. Acho que todas as pessoas - adeptos, sócios, simpatizantes, staff, treinadores, entre outras - devem estar orgulhosas do grupo. Conseguimos a permanência a três jornadas do final do campeonato e isso é de louvar. Estávamos confiantes que íamos conseguir esse objetivo e foi o que aconteceu. Estamos muito satisfeitos, mas ainda temos um jogo para ganhar amanhã", reiterou aos meios de comunicação dos unionistas.O guarda-redes português que tem mais um ano de contrato com a equipa de Vila Franca de Xira antecipou ainda o jogo de sábado com o Trofense, o último da temporada."Vai ser um jogo difícil, como são todos os encontros na Liga SABSEG. Vamos tentar acabar a época da melhor forma, isto é, com uma vitória. É sempre bom terminar a temporada com uma vitória, pois a última imagem é a que fica. Nas últimas duas jornadas, não conseguimos ganhar, mas amanhã vamos tentar dar uma resposta", sustentou Luís Ribeiro.