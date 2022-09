Luís Ribeiro deixa Vilafranquense e assina pelo Amora

Luís Ribeiro já não é guarda-redes do Vilafranquense. O jogador português, de 30 anos, desvinculou-se dos ribatejanos e assinou pelo Amora para a temporada 2022/23.O guardião formado no Sporting disputou na última temporada a baliza com o veterano Adriano Facchini disputando 15 encontros oficiais.Agora, Luís Ribeiro vai disputar a Liga 3, concorrendo com Júlio Neiva e Rúben Rendeiro.