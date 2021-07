O Vilafranquense oficializou esta segunda-feira a contratação de Luís Ribeiro para as próximas duas temporadas, tal como Record adiantou.





Na últimas duas temporadas, o guardião português formado no Sporting, de 29 anos, defendeu a baliza do Penafiel realizando um total de 43 jogos oficiais.Na carreira, Luís Ribeiro passou ainda por Camacha, Sertanense, Sporting B, Leixões, Real, Estoril, Feirense e Recreativo (Espanha).À baliza irá chegar também Adriano Facchini , jogador que em 2020/21 envergou a camisola do Cova da Piedade.