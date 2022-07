Luís Silva é reforço e Tipote está a caminho do Vilafranquense

Os guarda-redes Pedro Trigueira e Fábio Duarte assim como o médio Ricardo Dias são os reforços confirmados, para já, pela equipa de Vila Franca de Xira.

Luís Silva assinou por um ano e é o mais recente reforço do Vilafranquense, apurou. O médio português, de 29 anos, estava no Varzim que desceu à Liga 3 em 2021/22. Na última temporada realizou 26 partidas oficiais e apontou três golos.Já Leandro Tipote, ex-Estrela Amadora, está a caminho do Vilafranquense. Aos 23 anos muda de emblema mas continua a competir nas ligas profissionais, na Liga Sabseg mais propriamente Após quase três épocas na equipa da Reboleira e com passagens por Leixões, Cova da Piedade e mais de uma década na formação do Sporting, o avançado procura ser uma mais valia para o treinador Rui Borges. Na época transata, apontou três golos em 31 jogos.