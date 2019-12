Luiz Andrade certo que haverá solução: «Já temos um bom candidato a ficar com a SAD»

Luiz Andrade surgiu este sábado pela primeira vez perto da equipa, no jogo no Estádio Municipal de Rio Maior ante o Leixões, depois de dois meses fisicamente afastado dos trabalhos do Vilafranquense. O presidente da SAD dos ribatejanos mostrou vontade em dar a volta à situação de incumprimento salarial reiterada pelo plantel.





"Estou como sempre estive, a querer resolver as coisas. Os jogadores não têm culpa. Estamos focados em resolver isso, sei que eles precisam de receber e nós de pagar. Perdemos muito tempo com falsos investidores e agora queremos gente séria. O futebol tem disso: todos querem mais e poucos têm condições. Tenho a certeza que vamos resolver a situação. Já temos um bom candidato a ficar com a SAD e vamos tratar de tudo isto rapidamente", vincou aRecorde-se que esta não é a primeira vez que a equipa de futebol sénior atravessa momentos complicados com Luiz Andrade ao leme da SAD. Em 2018/19, temporada que acabou coroada com a subida inédita da equipa à 2ª Liga, o Sindicato foi chamado a intervir e a situação salarial só acabou por ser saldada em abril