Lumeka confirmado no Vilafranquense após falhar mudança para o Nacional

Levi Lumeka foi esta terça-feira confirmado como reforço do Vilafranquense, tal comonoticiou. O extremo inglês, de 23 anos, chega emprestado pelo Troyes, sem opção de compra, até ao final da temporada, depois de ter chumbado nos testes médicos no Nacional e abortar a transferência para a Madeira O dianteiro terá a segunda passagem pelo futebol português depois de em 2019/20 ter alinhado pelo Varzim em 28 jogos, nos quais apontou oito golos.Lumeka formou-se no Crystal Palace, onde iniciou a carreira sénior, e passou ainda pelo Leyton Orient.