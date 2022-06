Lumeka regressa ao Troyes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O setor do ataque é aquele que até ao momento tem dado mais dores de cabeça ao técnico Rui Borges. Além da iminente saída de Ença Fati - rejeitou a proposta de renovação de contrato -, Levi Lameka vai regressar aos franceses do Troyes.Em 2021/22, o avançado inglês, de 23 anos, realizou apenas 10 jogos com a camisola da formação de Vila Franca de Xira.