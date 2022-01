Lumeka vai reforçar o Vilafranquense

Levi Lumeka vai ser jogador do Vilafranquense, segundoapurou. O avançado de 23 anos, que tem dupla nacionalidade inglesa e da República Democrática do Congo, vai chegar por empréstimo do Troyes, de França, onde alinhou em seis partidas em 2021/22.Trata-se de um regresso ao futebol português. Em 2019/2020, Levi Lumeka alinhou no Varzim tendo se transferido para o Troyes de França, onde alinhou desde então.Apesar do Nacional ter descartado o jogador por não ter passado nos exames médicos, o Santa Clara esteve também interessado no avançado formado no Cristal Palace, que optou pelo Vilafranquense, pela confiança que tem no diretor-geral dos ribatejanos, Luís de Sousa, com quem trabalhou no Troyes.