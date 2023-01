Madi Queta regressa a Portugal para alinhar pelo Vilafranquense

O extremo Madi Queta é o mais recente reforço do Vilafranquense, proveniente dos búlgaros do Cherno More, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Sabseg.



"Estou muito feliz por estar aqui! Regressar a Portugal é muito bom. Estive apenas seis meses fora, mas agora estou num lugar onde tanto o mister como a direção me querem, e isso é sempre positivo. Sou um jogador rápido, que gosta do um contra um, sempre com a direção à baliza. Quero ajudar a equipa a somar os três pontos em cada jogo", disse o futebolista, de 24 anos, em declarações aos canais de comunicação do clube.

Internacional pela Guiné-Bissau, o jogador está, assim, de regresso a Portugal, de onde saiu no início da temporada depois de duas épocas ao serviço do Farense. Antes, o avançado alinhou pela formação e pela equipa secundária do FC Porto.

Depois das chegadas do defesa brasileiro Bruno Silva, do médio português João Amorim e do avançado Mamadou Diallo, este é o quarto reforço de inverno para o plantel às ordens do técnico Rui Borges.