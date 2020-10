Com o presidente da SAD, Henrique Sereno, à beira de cessar funções, há mais saídas na estrutura do Vilafranquense, apurou Record. Rui Oliveira, secretário-técnico que esteve na génese da formação da sociedade anónima em 2013 juntamente com Rodolfo Frutuoso e Pedro Torrão, foi dispensado. O antigo jogador dos ribatejanos, formado no emblema de Vila Franca de Xira, era o funcionário em atividade mais antigo ligado ao futebol.





O mesmo aconteceu com Eurico Gomes, agora de saída depois de ter entrado em julho como diretor administrativo. Recorde-se que Eurico já havia estado no Sporting, na qualidade de secretário-técnico, tendo ficado afastado do futebol nos últimos anos. Entretanto, Gonçalo Batista, coordenador da formação, também saiu após três anos em funções. "Desde treinador- adjunto, a estagiário, sub-coordenador, team manager e coordenador do futebol de formação, tive grandes aprendizagens, experiências e desafios. Quero agradecer a todas as pessoas com quem privei durante estes três anos, todos vocês contribuiram para o meu crescimento e todos vocês ajudaram nesta caminhada. Obrigado por tudo! Este clube ganha certamente mais um adepto", vincou através das redes sociais.