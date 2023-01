Mamadou Diallo oficializado até ao final da temporada

O Vilafranquense anunciou a contratação de Mamadou Diallo até ao final da temporada, tal como Record antecipou. O extremo, de 28 anos, estava sem clube desde que deixou os franceses do Grenoble, no final da temporada transata, após uma lesão grave contraída na segunda parte da época 2021/22.Aos meios de comunicação da formação com sede em Vila Franca de Xira, Diallo garantiu estar feliz com o novo passo na carreira. "Estou contente de vir para Portugal. É um prazer assinar pela UD Vilafranquense, onde pude desde já encontrar um bom grupo e boas pessoas para trabalhar. Estou ansioso de dar tudo em campo, de aportar a minha qualidade para o coletivo, a fim de ajudar a atingir os objetivos do clube", frisou o dianteiro internacional pela Guiné Conacri.