Mamadou Diallo reforça ataque

Mamadou Diallo vai ser reforço do Vilafranquense. O avançado de 28 anos chega do Grenoble, onde alinhou na temporada passada, na 2ª liga francesa. O internacional pela Guiné Conacri é o terceiro reforço do mercado de inverno, após o lateral Bruno Silva e o medio João Amorim. Mamadou Diallo vai assinar com os ribatejanos até ao fim da presente temporada.É em França que o reforço do Vilafranquense tem realizado a sua carreira em vários clubes como Sochaux, Arras, Croix, Creteil – Lusitanos e o Grenoble onde, em duas temporadas, alinhou em 60 partidas, marcou seis golos e teve 7 assistências.Por outro lado, Idrisa Sambú vai ser cedido ao Felgueiras, da Liga 3, até ao final da época, regressando após a cedência ao Vilafranquense.