Marco Grilo despede-se após três anos: «Levo no coração todos os bons momentos»

Marco Grilo anunciou esta segunda-feira que não vai continuar ao serviço do Vilafranquense na próxima temporada. O lateral-direito português usou as redes sociais para se despedir e garantir que não esquece os bons momentos das três épocas que passou no clube, tendo sido influente na histórica subida à 2ª Liga em 2019/20.





"Três épocas depois chegou a hora do adeus. Quero agradecer por todos os momentos de aprendizagem e pelas conquistas que me proporcionaram. Sai-o de cabeça erguida e com sentimento de total entrega e dedicação a esta que foi também a minha casa. Obrigado a todos os que se cruzaram comigo neste clube e tornaram o meu percurso ainda mais fantástico. Aos meus colegas e treinadores, por todo o trabalho, ajuda e respeito com que sempre trabalhámos e que sem dúvida me tornaram melhor jogador e homem! Aos Piranhas do Tejo quero agradecer por todo o apoio e carinho, vocês têm uma força e garra que se faz sentir para lá das quatro linhas! Mostraram-me o que é União, amor à camisola e a vossa raça! Baixar os braços ou virar a cara por mais dificuldades ou desafios que surgissem não é possível pois, como se diz por aí, encaramos os toiros de frente! Obrigada por me passarem toda essa mística que guardarei para sempre. Todo o sucesso a este clube, foi um prazer. Levo no coração todos os bons momentos e uma gratidão profunda por tudo o que passei aqui", referiu o jogador, de 27 anos, que findou contrato com os ribatejanos.Com a camisola do Vilafranquense, Grilo cumpriu 76 jogos oficiais em três épocas.