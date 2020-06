Marco Grilo viu esta quinta-feira oficializada a renovação com o Vilafranquense até junho de 2021, algo que Record já havia adiantado. O lateral-direito português, de 26 anos, que chegou ao clube de Vila Franca de Xira em 2019 mostrou o seu contentamento por permanecer no emblema que assegurou a permanência na 2ª Liga.





"[Tenho uma] enorme satisfação pela continuidade. Sinto profundamente que ainda falta cumprir algo por aqui, o clube quer dar mais um passo e eu desejo acompanhar isso de muito perto. Quero voltar a fazer história com esta camisola", vincou em declarações transcritas no Facebook da SAD ribatejana.Na última temporada, o jogador que chegou na condição de médio do Sertanense cumpriu 19 encontros oficiais e um golo.