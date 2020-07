Marcos Vinícius oficializado como terceiro reforço do Vilafranquense 2020/21

Marcos Vinícius é o terceiro reforço oficializado pelo Vilafranquense para a temporada 2020/21, depois das confirmações do central Diogo Coelho e do médio Leo Cordeiro. O novo recruta é lateral-direito, tem 23 anos e representava a Chapecoense.





"Estou muito feliz. Assinar pelo Vilafranquense e ir jogar em Portugal é a concretização de um sonho. Fazer carreira na Europa faz parte do meu projeto há muito tempo. Quero conquistar muitas coisas com o meu futebol, sobretudo vitórias", constatou o brasileiro que se vincula ao emblema de Vila Franca de Xira até junho de 2022.Vinícius, que tem no currículo conta passagens pelo Atlético Tubarão, Brusque e Criciúma, assumiu o "sonho de um ser jogador de seleção" e fez ainda uma auto-avaliação enquanto jogador. "Tenho muita força, gosto de me assumir como um líder dentro de campo e sou um tecnicista que não se assusta de ter a bola no pé", vincou ao Facebook da SAD ribatejana o agora concorrente de Marco Grilo no lado direita da defesa do técnico Quim Machado.