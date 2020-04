Já sem gesso na mão direita, Maringá é o único jogador do Vilafranquense que ainda se tem deslocado diariamente ao Campo do Cevadeiro. O guarda-redes brasileiro, de 29 anos, iniciou um plano de recuperação com o fisioterapeuta Pedro Reis, mas é certo que só estará preparado para regressar aos relvados na próxima temporada.





Maringá, que em Portugal já representou Pinhalnovense e Beira-Mar, tendo também estado ligado contratualmente ao Aves, realizou 15 encontros pelos ribatejanos esta temporada: 13 na 2ª Liga e dois na Taça de Portugal.