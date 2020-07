Maringá já teve alta médica para competir, após a intervenção cirúrgica a que foi sujeito ao segundo metacarpo da mão direita. O guarda-redes brasileiro, de 29 anos, vai, assim, poder integrar os trabalho quando Quim Machado orientar os primeiros treinos.





Durante as férias no Brasil, o guardião, que chegou ao Vilafranquense no início da época passada depois de ter representado o Beira-Mar, realizou trabalho de fisioterapia para agora estar apto.Entretanto, o plantel já está a realizar os habituais exames médicos na Clínica Lambert em Lisboa.