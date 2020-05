Maringá: «Estamos todos felizes por conseguir a permanência»

Maringá mostrou-se satisfeito pelo final da temporada com a camisola do Vilafranquense que culminou com uma permanência inédita na 2ª Liga.





"O Vilafranquense recebeu-me de braços abertos. Estou muito feliz aqui, esta época tive coisas boas e menos boas. Foi um clube onde pude fazer 15 jogos e ajudar à permanência da equipa, mesmo prematura, mas foi conseguida. Estamos todos felizes por conseguir a permanência", reiterou em declarações veiculadas num vídeo publicado na página da SAD do Vilafranquense.O guardião brasileiro, de 29 anos, chegou a Vila Franca de Xira em 2019 depois de dar cartas pelo Beira-Mar. Na época que agora findou houve também coisas menos boas a destacar. "Nunca me tinha acontecido isso na minha carreira: tive três lesões e três cirurgias. A primeira foi logo na pré-época e duas recentes na mão direita mas estou aqui firme e forte. Tenho algo para vos dizer: que a temporada 2020/21 seja melhor e que possamos estar em lugares altos [na classificação]. Só tenho coisas boas a dizer sobre o clube, tenho muito carinho pelo Vilafranquense e pelas pessoas que aqui trabalham", sublinhou o jogador que tem contrato até junho de 2021.