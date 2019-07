Maringá (ex-Beira-Mar) e Rodrigo Josviaki (ex-Stumbras) são reforços para a baliza

O Vilafranquense anuncia esta segunda-feira as contratações para a baliza de Maringá, ex-Beira-Mar, e Rodrigo Josviaki, ex-Stumbras da Lituânia. Os guardiões brasileiros assinaram por duas e uma época, respetivamente.Maringá cumpriu a última temporada emprestado aos aveirenses por parte do Aves. Viu detectado um problema cardíaco na primeira bateria de exames mas estará, após repouso, de volta aos relvados em 15 dias. "Preparado para lutar com muito empenho e dar o melhor em prol da equipa", reiterou o gigante de 1,94 metros em declarações ao Facebook oficial da SAD dos ribatejanos.Já Rodrigo Josviaki, de imponentes 1,95 metros, destacou a particularidade em relação ao novo colega de posto em Vila Franca de Xira. "Ser natural do Estado do Paraná, tal com o Maringá, é uma feliz coincidência. Não nos conhecíamos anteriormente mas já percebemos, em conversas tidas, que temos bastantes amigos em comum. É uma coisa muita boa. Espero que seja bom prenúncio", vincou o guarda-redes de 24 anos que cumpriu as últimas três épocas na Lituânia.Ao todo são já 12 os reforços oficializados pelo Vilafranquense na primeira época de sempre do clube na 2ª Liga. Gonçalo Pimenta (Pedras Rubras), Leandro Antunes (Sp. Braga), Filipe Oliveira (Famalicão), Kassio (Maccabi Ahi Nazareth), Pepo (U. Leiria), Ulisses (U. Leiria), André Pires (Sacavenense), Polidoro Júnior (Portuguesa), Pedró (Merelinense) e Leandro Souza (Vizela) são as outras caras novas oficializadas.