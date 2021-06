Maringá parte para a Indonésia: «Levo os adeptos no coração»

O guarda-redes Maringá assinou pelo Arema Futebol Clube, da Indonésia, com um contrato válido por uma temporada. O guarda-redes de 30 anos estava em final de contrato com o Vilafranquense e já se encontra naquele país asiático a cumprir a quarentena obrigatória. "Levo Portugal, o Vilafranquense e os seus adeptos no meu coração. O clube tentou continuar comigo, mas a proposta da Indonésia foi muito boa. Fica a porta aberta para um dia regressar a Vila Franca de Xira, até porque o meu irmão reside nessa cidade encantadora", frisou a Record.



Maringá vai ter como treinador o português Eduardo Almeida e os objetivos do Arema FC passam "por ter um bom plantel e lutar pelos lugares cimeiros". "O Caio defesa central que estava na Académica, já assinou pelo clube também e nunca joguei na Ásia, é um mercado novo para explorar", garantiu o guardião brasileiro.